Что нужно мужчине кроме отсрочки, чтобы уехать за границу

Мужчинам, исключенным из учета, тоже необходимы дополнительные документы

Во время военного положения военнообязанным украинцам запрещено выезжать за границу. Однако некоторые категории граждан все же могут покинуть пределы государства.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, какие документы нужны мужчинам призывного возраста для пересечения границы. Для этого одной отсрочки от мобилизации будет недостаточно.

Чтобы уехать за пределы государства, мужчине с отсрочкой нужны следующие документы:

военно-учетный документ с отметкой о действующей отсрочке;

с отметкой о действующей отсрочке; или справку от территориального центра комплектования и социальной поддержки, подтверждающую отсрочку и содержащую точную дату ее завершения.

Граждане, исключенные из военного учета, при пересечении границы должны иметь справку, подтверждающую статус.

Пограничники обязательно проверяют военно-учетные документы как в бумажном, так и в электронном виде . При отсутствии этих документов выезд запрещается.

Если мужчина находится в розыске по данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, он также не сможет уехать. В таких случаях пограничники вызывают полицию для задержания нарушителя, после чего его передают в территориальный центр комплектования.

Напоминаем, кто может уехать за границу во время войны. Такое право имеют:

лица с инвалидностью – мужчины с подтвержденной инвалидностью любой группы;

мужчины, самостоятельно воспитывающие детей – те, кто имеет ребенка до 18 лет или воспитывает ребенка с инвалидностью;

многодетные родители – мужчины, имеющие троих или более несовершеннолетних детей;

сопровождающие лиц с инвалидностью – мужчины, которые ухаживают за близкими родственниками с инвалидностью I или II группы, или сопровождают их за границу;

родители, чьи дети имеют инвалидность или тяжелые заболевания – при наличии соответствующих документов;

опекуны людей с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья – подтверждением медицинских учреждений;

мужчины, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести – при наличии документов, подтверждающих родственные связи: близкие родственники которых (жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры и т.д.) погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

мужчины-военнослужащие, которые едут на лечение в результате ранений на войне – при наличии вывода о необходимости направления на лечение и письма Министерства здравоохранения;

мужчины, постоянно проживающие за границей – при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства (в случае, если выезжают впервые) или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки или справки о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины.

Следует отметить, что рабочая виза не является подтверждением постоянного проживания за границей.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если стоишь на военном учете в одном городе, а проживаешь в другом. Мужчина будет автоматически снят с учета по старому адресу.