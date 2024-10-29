З якими шкірними захворюваннями вас точно не мобілізують

З деякими захворюваннями військовозобов’язані можуть бути визнані непридатними

В Україні продовжили військовий стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року, проте існують категорії чоловіків, які можуть отримати відстрочку від призову через стан здоров’я. Зокрема деякі захворювання шкіри можуть стати підставою для звільнення від військової служби.

Згідно з наказом № 262 "Про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у ЗСУ" було визначено конкретний перелік захворювань, з якими не мобілізують. Чоловіки з деякими шкірними захворюваннями також можуть одержати відстрочку.

Непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку вважаються люди з наступними захворюваннями шкіри та підшкірної клітковини:

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

псоріатична еритродермія;

герпетиформний дерматит;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз.

Якщо у військовозобов’язаного є інші захворювання шкіри, то після проходження обстеження він може бути визнаний тимчасово непридатним.

Нагадаємо, що відстрочку від мобілізації дають на період, що відповідає чинним правовим підставам, але не довше, ніж на певний час, визначений указом президента України про мобілізацію. Наприклад, востаннє військовий стан продовжили до 9 листопада.

Тобто після 9 числа відстрочка не діятиме, і її доведеться продовжити. Для цього потрібно в ТЦК подати заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи мобілізують чоловіка з підвищеним тиском. Все визначається ступенем тяжкості захворювання, наявністю ускладнень та результатами медичного обстеження.