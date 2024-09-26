Кабмін спрощує процедуру військового обліку: деталі законопроєкту

Передбачаються важливі зміни

Міністерство оборони України пропонує дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію. Відповідний проєкт закону 26 вересня було схвалено на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

Законопроєкт передбачає суттєві зміни у процесі військового обліку громадян України. Про це повідомляється на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

Ключовою новацією є можливість для українців призовного віку ставати на облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Це буде реалізовано через сервіс "Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста".

Окрім онлайн-реєстрації, проєкт закону пропонує ліквідувати комісії для взяття на військовий облік та скасувати обов'язкове проходження медичного огляду під час взяття громадян на облік. Натомість для студентів вищих навчальних закладів передбачається проходження медичного огляду перед практичними заняттями з базової загальновійськової підготовки.

Законопроєкт також містить положення щодо військового обліку жінок. Зокрема, жінки, які виявили бажання проходити базову військову службу, можуть бути взяті на військовий облік призовників безпосередньо перед направленням на службу. Після завершення базової військової служби вони будуть переведені на облік військовозобов'язаних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про призовний та мобілізаційний вік в Україні. Між ними є суттєва різниця.