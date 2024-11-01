Не дивитися на людей з інвалідністю, як на хворих. Рекомендації реформи МСЕК від Fight For Right

Правозахисники радять радше концентрувати увагу на доланні перешкод для можливості працювати та реалізовуватися

В Україні з 1 січня 2025 року розпустять усі МСЕК (медико-соціальні експертні комісії), також паралельно змінилося законодавство щодо встановлення інвалідності. Зміни потрібні, і вже дуже давно, розповіли "Телеграфу" правозахисники організації "Fight For Right" у статті "Питання не тільки в корупції. Що буде в Україні замість МСЕК".

Але у центрі реформи має бути питання зміни підходу: замість просто медичного підходу треба концентруватися на труднощах, з якими зіштовхнеться людина у своєму житті.

"Якщо проводиться аналіз перешкод, з якими зіштовхнеться конкретна людина з конкретним станом здоров’я, тоді ми пропонуємо певні рішення, як мінімізувати наслідок перешкод. Тобто, ми на людину дивимося не як на хвору, а як на людину, яка, за умови отримання індивідуальної підтримки зможе працювати, навчатися, бути незалежною тощо. Саме цей підхід має бути стрижнем реформи, бо без цих змін питання інвалідності будуть розглядатися виключно в медичному контексті", — кажуть в організації.

Серед рекомендацій – цифровізація процесів. У 2024 році, коли існує купа цифрових додатків, коли велику кількість послуг можна отримати онлайн, у сфері отримання інвалідності цих змін не спостерігається.

"Збір різних довідок, потім інших довідок, а потім ще зробити їх ксерокопію і завірити ці копії – це сьогоднішня реальність для людей з інвалідністю і такої реальності не повинно бути", — діляться враженнями правозахисники.

Зазначимо, що у новому законі згадується цифровізація, але деталі ще мають бути оприлюднені.

Участь людини у засіданні МСЕК чи новоствореної структури у "Fight For Right" необов’язковою. Багато людей з інвалідністю мають негативний досвід комунікації з МСЕК — принизливе ставлення та надання рекомендацій, які не відповідають потребам.

Новостворена структура має відповідати виключно за встановлення інвалідності, яке має прийматись на основі наданих документів без присутності людини з інвалідністю.

Важливо відокремити встановлення інвалідності від рекомендацій щодо освіти, реабілітації, зайнятості, соціальних послуг, засобів реабілітації тощо. Всі ці рекомендації має надавати мультидисциплінарна команда або інші фахівці та фахівчині, які безпосередньо працюють з людиною з інвалідністю і виконання цих рекомендацій не має залежати від документально встановленої інвалідності.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через тонкощі українського законодавства у "мільйонерів" із МСЕК неможливо конфіскувати гроші та майно. Для них передбачено покарання лише за внесення недостовірних даних до декларації. Статті про конфіскацію майна та активів на них не поширюються.