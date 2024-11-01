Не смотреть на людей с инвалидностью как на больных. Рекомендации реформы МСЭК от Fight For Right

Правозащитники советуют концентрировать внимание на преодолении препятствий для возможности работать и реализовываться

В Украине с 1 января 2025 распустят все МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии), также параллельно изменилось законодательство по установлению инвалидности. Изменения нужны, и уже очень давно, рассказали "Телеграфу" правозащитники организации "Fight For Right" в статье "Вопрос не только в коррупции. Что будет в Украине вместо МСЭК".

Но в центре реформы должен быть вопрос изменения подхода: вместо просто медицинского подхода нужно сконцентрироваться на трудностях, с которыми столкнется человек в своей жизни.

"Если проводится анализ помех, с которыми столкнется конкретный человек с конкретным состоянием здоровья, тогда мы предлагаем определенные решения, как минимизировать последствие помех. То есть, мы на человека смотрим не как на больного, а как на человека, при условии получения индивидуальной поддержки сможет работать, учиться, быть независимым и тому подобное. Именно этот подход должен быть стержнем реформы, потому что без этих изменений вопросы инвалидности будут рассматриваться исключительно в медицинском контексте", — говорят в организации.

Среди рекомендаций – цифровизация процессов. В 2024 году, когда существует множество цифровых приложений, когда большое количество услуг можно получить онлайн, в сфере получения инвалидности этих изменений не наблюдается.

"Сбор разных справок, потом других справок, а потом еще сделать их ксерокопию и заверить эти копии – это сегодняшняя реальность для людей с инвалидностью и такой реальности не должно быть", — делятся впечатлениями правозащитники.

Отметим, что в новом законе упоминается цифровизация, но детали еще не будут обнародованы.

Участие человека в заседании МСЭК или новой структуры в "Fight For Right" необязательно. Многие люди с инвалидностью имеют негативный опыт коммуникации с МСЭК — унизительное отношение и предоставление рекомендаций, не отвечающих потребностям.

Вновь созданная структура должна отвечать исключительно за установление инвалидности, которое должно приниматься на основе предоставленных документов без присутствия человека с инвалидностью.

Важно отделить установление инвалидности от рекомендаций по образованию, реабилитации, занятости, социальным услугам, средствам реабилитации и т.д. Все эти рекомендации должна предоставлять мультидисциплинарная команда или другие специалисты и специалисты, непосредственно работающие с человеком с инвалидностью и выполнение этих рекомендаций не должно зависеть от документально установленной инвалидности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за тонкостей украинского законодательства у "миллионеров" из МСЭК невозможно конфисковать деньги и имущество. Для них предусмотрено наказание только за внесение недостоверных данных в декларацию. Статьи о конфискации имущества и активов на них не распространяются.