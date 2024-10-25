Будуть не тільки перевірки: Кабмін ухвалив план щодо ліквідації МСЕК

Уряд чітко прописав строки

Кабінет міністрів затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Це було зроблено на виконання рішень РНБО та президента щодо ліквідації МСЕК.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він наголосив, що МСЕК в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року.

За його словами, буде створена група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Прем'єр підкреслив, що наступні три місяці триватимуть перевірки.

Також Шмигаль повідомив, що в листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК. Крім того, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів, а МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень президента та РНБО будуть відповідні висновки", — зазначив прем'єр.

За МСЕК взялися і в регіонах

Своєю чергою начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль повідомив, що 7 МСЕК області отримали нових керівників. За його словами, після ініційованої перевірки, яку провів Департамент охорони здоров’я Рівненської ОДА спільно з правоохоронцями, там були замінені очільники. Наразі на їхнє місце призначені виконувачі обов’язків.

Коваль наголосив, що в решті медико-соціальних експертних комісіях області перевірка ще триває. Рішення щодо їхніх очільників будуть прийняті згодом.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб доручив ліквідувати цю систему. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади — по вертикалі контролю за МСЕК. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вже звільнив керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).