"Боже, яке кончене…": скандал між Безуглою та Ігнатом не вщухає

Дописи роблять у Facebook

Не вщухає скандал між нардепкою Мар’яною Безуглою та колишнім речником Повітряних сил Юрієм Ігнатом, які днями зчепилися на Facebook. Нагадаємо, Безугла наїхала на командування Повітряних сил України й закликала відправити генерала Миколу Олещука у відставку "слідом за Содолем". Ігнат їй відповів і понеслося.

У понеділок, 8 липня, на тлі удару росіян по дитячий лікарні "Охматдит", Безугла зробила допис у своєму обліковому записі на FB, де знову згадала про Повітряні сили. Цього разу попрохала командування "не брехати знову про "уламки". Вочевидь натякаючи на те, що сили ППО нібито не завжди збивають всі ракети, про які звітують.

Юрій Ігнат відреагував на повідомлення Безуглої. Емоцій не приховував.

"Боже, яке кончене! Хто казав про уламки? Цинічна мерзота…", — написав колишній речник.

До слова, Мар’яна Безугла не вперше наїжджає на командування ЗСУ, зокрема, генералів. Так, тиждень тому, червня, нардепка заявила про те, що подає до Державного бюро розслідувань заяву на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила його у перешкоджанні діяльності народного депутата. Пізніше стало відомо про те, що на Безуглу планують поскаржитися в ДБР її колеги з комітету оборони.

Крім того, у червні, нардепка наїхала на тодішнього керівника ОСУВ "Хортиця", генерала Юрія Содоля. Безугла звинуватила його в прориві російської армії біля Торецька. До слова, Содоля незабаром звільнили.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як Мар’яна Безугла поглузувала з депутатів, що фотографувались з генсеком НАТО.