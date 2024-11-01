З генераторами будуть проблеми: експерт дав пораду перед відключеннями світла

Станіслав Ігнатьєв каже, що є альтернатива

Бізнесу наразі варто подумати над альтернативою використання генераторів під час відключень електроенергії. Це можуть бути сонячні батареї, але контракти розписані наперед і спостерігається дефіцит.

Про це "Телеграфу" розповів експерт з питань енергетики, голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. За його словами, рано чи пізно почнуться рейди ДСНС щодо доцільності використання генераторів, питань безпеки, санітарних, пожежних норм.

"Будуть виникати питання встановлення пожежного щита, якщо зберігаєте паливо – ліцензії на його зберігання тощо", — вважає експерт.

Відтак – однією з альтернатив, на думку Ігнатьєва, для бізнесу могло б стати використання зв’язки сонячних батарей з системами акумулювання енергії.

"Але проблема в тому, що компанії — інсталятори таких систем мають вже розписані контракти на декілька місяців наперед. І зараз спостерігається дефіцит обладнання на ринку", — розповів експерт.

Бізнесу, який працює в офісних приміщеннях, експерт радить зосередитися не на живленні всього приміщення, що є економічно недоцільним, а створювати в офісах так звані "кімнати незламності", які б забезпечували потреби в електроенергії працівників, а також гарантували наявність інтернету і мінімального опалення.

Щодо приватних домогосподарств – він рекомендував нарівні з сонячними електростанціями розглянути варіант встановлення твердопаливного котла.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонують створити комісію, яка перевірить правдивість та обґрунтованість встановлених на світло тарифів. І розслідує можливі порушення під час їх розрахунків.