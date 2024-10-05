Скандалив з Тимошенко, покинув Україну і часто відвідував Москву: чим відомий ексглава СБУ Хорошковський і де він зараз

Політик не висловив підтримки нашій країні у війні з Росією

Ексглава СБУ та колишній перший віцепрем'єр-міністр України Валерій Хорошковський входить до числа найбагатших українців, за версією Forbes, так само як і Олександр Ярославський. Політик давно разом із родиною виїхав із нашої країни, але запам’ятався низкою скандалів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як Валерій Хорошковський став успішним політиком та бізнесменом і чому виїхав з України. Також ми дізналися, де він зараз живе.

Кар’єрний шлях Валерія Хорошковського

Український політик народився у Києві, де закінчив юридичний факультет. Трудову діяльність він розпочав на заводі "Арсенал", де був учнем токаря, а згодом став водієм Київського зоопарку. З 1987 по 1989 Валерій служив в армії.

Хорошковський у період з 1994 по 1997 рік працював директором підприємства "Венеда Лтд", президентом фірми "БОВІ й концерну "Меркс інтернешнл". А з 1996 року розпочав політичну діяльність, вступивши до "Народно-демократичної партії". У 1998-му році він обирається народним депутатом і поступово підіймався по кар’єрних сходах.

Валерій Хорошковський на початку політичної кар’єри, Фото: УНІАН

В уряді Віктора Януковича він обіймав посади міністра економіки, був головою Державної митної служби за Віктора Ющенка, а також очолював СБУ за Януковича, і був міністром фінансів і першим віцепрем'єром в уряді Миколи Азарова.

Валерій Хорошковський обіймав високі посади, Фото: УНІАН

Наприкінці 2012 року Валерій Хорошковський залишив Україну, за даними ЗМІ, жив із сім’єю у Монако. А його виїзду передував конфлікт з Азаровим, оскільки він був незгодний із його політикою.

Валерій Хорошковський виїхав з України у 2012 році

Але у 2014 році Хорошковський намагався повернутися в українську політику та балотувався до Ради від партії "Сильна Україна", але партія не пройшла. Він повернувся до Монако, але у 2019 році, коли до влади прийшов Володимир Зеленський, Хорошковський прилетів в Україну. Президент пропонував ексдепутату очолити митницю, але той відмовився.

Валерій Хорошковський повернувся до України на зустріч із Зеленським

Скандали з Юлією Тимошенко

Відносини Хорошковського з Юлією Тимошенко були досить напруженими. Під час одного з конфліктів у 2009 році глава партії "Батьківщина" назвала Хорошковського "напомаженою істотою з манікюром та педикюром та з бриоліном на волоссі". Також Тимошенко сказала, що Хорошковський, отримавши владу, задоволений тим, що може втілювати у життя корупційні інтереси.

Валерій Хорошковський конфліктував із Тимошенко

А у 2010 році Юлія Тимошенко заявила, що почала отримувати через телефон погрози. Вона сказала, що не співпрацюватиме із СБУ щодо дзвінків від невідомої особи, оскільки, на її думку, до організації загроз причетний голова служби Валерій Хорошковський. Ексглава СБУ, коментуючи цей інцидент, заявив, що ніхто Тимошенко не погрожує.

Хорошковський часто відвідував Москву

Ще один скандал, у якому фігурував Хорошковський, також був пов’язаний із його діяльністю на посаді голови СБУ. Керівник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук заявляв, що під керівництвом Хорошковського служба практично повністю звернула роботу з протидії Росії. Він заявив, що ФСБ отримали можливість безперешкодно працювати проти нашої країни, створюючи на Південному Сході потужні агентурні мережі.

У 2023 році "Українська правда" провела розслідування і з’ясувала, що до повномасштабної війни борт Валерій Хорошковського регулярно відвідував Москву. І до сьогодні екснардеп жодного разу не висловив підтримку Україні у війні.

Валерій Хорошковський жив у Монако, а зараз у ОАЕ, Фото: politrada.com

Згідно з останніми даними, зараз Хорошковський мешкає в ОАЕ. Він є резидентом країни та має апартаменти на території готелю Bulgari, він уникає подорожей до Євросоюзу, побоюючись запровадження санкцій. Він посідав 33-тє місце у списку ТОП-100 найбагатших українців (дані за 2021 рік).

У 2024 році стало відомо, що прокуратура України чергу суд повернула з приватної власності колишнього чиновника часів Віктора Януковича Валерія Хорошковського 65 гектарів земель лісового фонду в Черкаській області. Їхня вартість становить понад 1,5 мільярда гривень. Слідство встановило, що ці землі лісового фонду він привласнив незаконно.

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