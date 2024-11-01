НАБУ провело обшук в офісі Укрнафти та оселях кількох співробітників, - Михайло Шнайдер

Обшуки в офісі Укрнафти та у помешканнях її окремих працівників проводилися в рамках кримінального провадження щодо співпраці Укрнафти Корецького із швейцарською компанією AGTG SA, яка належить бізнес-партнеру Сергія Корецького — Євгену Свірському. Про це повідомив політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, впродовж 2023-2024 років державна Укрнафта перерахувала цій компанії десятки мільйонів доларів США за присадку для виготовлення палива – МТБЕ, а зацікавленість правоохоронців, викликав той факт, що контракти були укладені між партнерами поза тендерними процедурами та передбачали надбавку до ринкової вартості розміром 300 доларів на тоні продукту.

Шнайдер зауважує, що цією компанією раніше вже цікавилось СБУ через підозри у її причетності до можливих поставок російських нафтопродуктів за завищеними цінами, але розслідування закінчилося нічим.

"Увечорі, коли здійснювалося копіювання даних з серверу компанії, в центральному офісі Укрнафти було припинено постачання електроенергії, а аварійний генератор, який завжди в таких випадках вмикається автоматично, чомусь не спрацював", — пише експерт.

Чи вийшло цього разу завершити слідчі чи та чи здобули детективи докази можливої розтрати державних коштів поки не відомо.

"Однак є сподівання, що НАБУ не дозволить ошукати себе зухвалими реляціями про надприбутковість, ефективність та відданість державним інтересам нового менеджменту", — підсумовує Шнайдер.