Безуглу вже призначили на нову посаду: де вона закріпилась цього разу

Комітет з питань національної безпеки та оборони може видихати

Нещодавно звільнену нардепку Мар'яну Безуглу вже призначили на посаду у комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Раніше вона працювала у комітеті з питань національної безпеки та оборони.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. За його словами, Верховна Рада прийняла рішення одразу після її звільнення, яке підтримало 252 депутати.

"І перевели її членом Комітету з питань зовнішньої політики", — написав він.

Нагадаємо, що Безугла вже відреагувала на такі кадрові зміни. За її словами, більше половини прийнятих Комітетом законопроєктів — її розробки. Проте наразі вона не бачить сенсу працювати там, адже "немає сенсу "пинати труп"".

Зауважимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія до цього запропонував парламенту ввести Мар'яну Безуглу саме до складу комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Таким чином відкликавши її з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, на якій вона критикувала Генштаб ЗСУ та розпочинала не один скандал.

Нагадаємо, що 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона заявила, що більше не має "моральних сил асоціювати себе із фракцією навіть формально".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Безугла днями приїжджала "інспектувати" Покровський напрямок, після чого нарвалася на новий шквал критики з боку військових.