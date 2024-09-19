Рада звільнила Безуглу з посади заступника голови Комітету з нацбезпеки: вона вже відреагувала

Її перевели в інший Комітет

У четвер, 19 вересня, Верховна Рада звільнила Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань оборони. Також вона більше навіть не член цього Комітету.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Він додав, що це рішення підтримали 252 нардепи.

Безуглу перевели в інший Комітет Верховної Ради. Тепер вона є членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Нагадаємо, 17 вересня Мар’яна Безугла заявила, що вона планує перейти до іншого парламентського комітету. На своїй Facebook-сторінці вона оприлюднила заяву на звільнення з посади заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони. Вона додала, що хоче увійти до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вона також звернулася наостанок до Генштабу, повідомивши, що "йде недалеко".

"П'ять років у Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки. Повний політичний цикл. Більше половини прийнятих Комітетом законопроєктів — мої розробки. Але зараз немає сенсу "пинати труп". Це просто неетично", — прокоментувала Безугла своє звільнення з посади заступника комітету з питань оборони у своєму Facebook.

Варто зазначити, що постанови щодо відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вносили в парламент вже не вперше. 22 липня, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав пропозицію про виключення Безуглої з Комітету. Після чого відповідну постанову зареєстрували у Верховній Раді, однак її не підтримали нардепи.

Як повідомляв "Телеграф", 17 липня Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Вона заявила, що більше не має "моральних сил асоціювати себе із фракцією навіть формально".