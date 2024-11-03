У Луцьку "цікаво" пояснили фрески з бізнесменами у головному соборі

Опублікована інформація викликала у бізнесменів та членів їхніх сімей здивування та обурення

Днями у верхньому храмі Кафедрального собору святої Трійці у Луцьку з’явилися фрески із зображенням відомих волинських бізнесменів. Серед них були зображення Ігоря Палиці, Євгена Дудки, Віктора Чорнухи та Леонтія Іванишина.

Про це повідомляє misto.media. Проте самі бізнесмени, а також члени їхніх сімей негативно сприйняли таку ініціативу.

Як повідомили журналісти, власник агропідприємства "Вілія" Євген Дудка опублікував на своїй сторінці у Facebook пост зі статусом "для друзів". У ньому він заявив, що "не платив гроші" за використання свого зображення як фреску і додав, що на стінах храму мають бути зображення воїнів — героїв, які захищають Україну від російського вторгнення.

Дочка бізнесмена-забудовника Віктора Чорнухи Ірина Патлашинська написала у Facebook, що у її родини ніхто не питав дозволу, але й видаляти фреску потрібно лише за рішенням компетентних органів, включаючи церковні та місцевих територіальних громад.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук написав на своїй сторінці у Facebook, що Ігор Палиця дізнався від нього про наявність фрески зі своїм зображенням. За словами Поліщука, Палиця відразу ж попросив її прибрати, оскільки це "порушує Божі заповіді та суперечить його морально-етичним принципам". Прохання було задоволене.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Сумах, попри повітряну тривогу та загрозу ударів ворожих дронів, московська церква провела масовий захід у центрі міста. У цей час у небі кружляв БПЛА "Шахед" із трикілограмовим зарядом вибухівки.