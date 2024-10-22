Московський патріархат влаштував масове зібрання просто під час повітряної атаки в Сумах (відео)

У той час над Сумами літали ворожі безпілотники

У Сумах, незважаючи на повітряну тривогу та загрозу ударів ворожих дронів, московська церква провела масовий захід у центрі міста. Під час тривоги над містом кружляв шахед із трикілограмовим зарядом вибухівки.

Внаслідок атак окупантів у місті пролунали вибухи та є загиблі. Про це повідомив відомий журналіст та письменник зі Сум Євген Положій. Та це не завадило московським священникам проводити масові заходи.

"В місті котру годину повітряна тривога. Вибухи. Загинули люди. Прямо зараз шахед на містом із 3 кг вибухівки. Працює ППО. Але це не заважає московській церкві проводити масовий захід. Розумію, що свято. Але хіба правила не для всіх? Хіба люди не мусять перебувати в безпеці?", — йдеться у повідомленні.

У Спасо-Преображенському соборі, розташованому в самому центрі Сум, священники УПЦ МП провели ходу з іконою, зібравши значну кількість прихожан. На оприлюдненому відео зафіксовано, як священнослужителі під спів молитов прямують до храму в супроводі натовпу вірян, вносячи до церкви ікону.

За даними системи повітряних тривог, на Сумщині сигнал тривоги тривав із 20:12 20 жовтня до 13:16 21 жовтня. Протягом цього часу ППО захищало місто від атак РФ з різних засобів ураження.

Раніше також "Телеграф" розповідав, що собор в Черкасах контролюють парафіяни ПЦУ після невдалого штурму вірян УПЦ. Там виникли сутички.