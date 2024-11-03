В Луцке "интересно" объяснили фрески с бизнесменами в главном соборе

Опубликованная информация вызвала у бизнесменов и членов их семей удивление и возмущение

На днях в верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке появились фрески с изображением известных волынских бизнесменов. Среди них были изображения Игоря Палицы, Евгения Дудки, Виктора Чернухи и Леонтия Иванишина.

Об этом сообщает misto.media. Однако сами бизнесмены, а также члены их семей негативно отнеслись к такой инициативе.

Как сообщили журналисты, собственник агропредприятия "Вилия" Евгений Дудка опубликовал на своей странице в Facebook пост со статусом "для друзей". В нем он заявил, что "не платил деньги" за использование своего изображения в качестве фрески и добавил, что на стенах храма должны быть изображения воинов — героев, которые защищают Украину от российского вторжения.

Дочь бизнесмена-застройщика Виктора Чернухи Ирина Патлашинская написала в Facebook, что у ее семьи никто не спрашивал разрешения, но и удалять фреску нужно только по решению компетентных органов, включая церковных и местной территориальной общины.

Городской глава Луцка Игорь Полищук написал на своей странице в Facebook, что Игорь Палица узнал от него о наличии фрески со своим изображением. По словам Полищука, Палица сразу же попросил ее убрать, поскольку это "нарушает Божьи заповеди и противоречит его морально-нравственным принципам". Просьба была удовлетворена.

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