Митрополит УПЦ з Закарпаття будує будинок за 250 тисяч доларів біля Москви

Будинок коштує щонайменше 250 тисяч доларів

Митрополит Хустської єпархії УПЦ МП Марк Петровцій, який має російське громадянство, розпочав будівництво масштабного приватного будинку під Москвою.

Загальна площа споруди сягає 1355 квадратних метрів. Будівництво активно ведеться попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну. За інформацією журналіста видання "Глагола", маєток розташований у елітному районі міста Сергіїв Посад Московської області.

Розташування будинку встановили завдяки даним з правоохоронних органів та інформації з російських баз даних. Нерухомість розташована за адресою: вулиця Пугачова, будинок 13а. "Його площа складає 1355м² та оцінюється в середньому на суму 20 мільйонів російських рублів. Це близько $250 000", — йдеться у повідомленні.

Місце для будівництва обрано не випадково — Сергіїв Посад вважається одним із найважливіших релігійних центрів Росії. У місті розташована Троїце-Сергієва лавра, яка має статус духовного центру Російської православної церкви.

Де розташоване місто Сергіїв Посад

Будівництво ведеться в елітному районі міста, де вартість нерухомості значно перевищує середні показники по регіону. Розмір маєтку також вказує на значні фінансові вкладення у проєкт.

Будинок Марка Петровція

Марк Петровцій, маючи російське громадянство, продовжує керувати Хустською єпархією УПЦ МП на території України. Водночас він інвестує кошти у будівництво великого приватного будинку на території країни-агресора.

Документи на будинок

Раніше "Телеграф" також писав, що митрополит УПЦ МП влаштував розбірки під будівлею ТЦК. Він намагався з "групою підтримки" блокувати рух спеціального транспорту.