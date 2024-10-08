Лысого Коломойского доставили в суд (фото)

Украинцы в сети шутят

Во вторник, 8 октября, на очередном заседании по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского люди заметили, что он изменил имидж. Подозреваемый сбрил свои кудри и сверкал лысиной в зале суда.

Соответствующие фото в сети опубликовал украинский журналист Константин Андрюк со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.

"Игорь Коломойский сегодня выглядит так! До сих пор находясь в СИЗО", — говорится в сообщении.

Заметим, что это первый случай появления Коломойского лысым, раньше у него была довольно кучерявая шевелюра.

В сети перевоплощения известного бизнесмена встретили с юмором, заметив, что лысина ему идет. Некоторые даже сравнили Коломойского с российским певцом Розенбаумом.

Напомним, что в сентябре Коломойского лишили гражданства Кипра. Оказалось, что его "золотой паспорт" был получен нечестно.

Добавим:

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.

15 сентября бизнесмену объявили новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.

Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, кто купил около 250 АЗС Коломойского.