Лысого Коломойского доставили в суд (фото)
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Украинцы в сети шутят
Во вторник, 8 октября, на очередном заседании по делу украинского бизнесмена Игоря Коломойского люди заметили, что он изменил имидж. Подозреваемый сбрил свои кудри и сверкал лысиной в зале суда.
Соответствующие фото в сети опубликовал украинский журналист Константин Андрюк со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания.
"Игорь Коломойский сегодня выглядит так! До сих пор находясь в СИЗО", — говорится в сообщении.
Заметим, что это первый случай появления Коломойского лысым, раньше у него была довольно кучерявая шевелюра.
В сети перевоплощения известного бизнесмена встретили с юмором, заметив, что лысина ему идет. Некоторые даже сравнили Коломойского с российским певцом Розенбаумом.
Напомним, что в сентябре Коломойского лишили гражданства Кипра. Оказалось, что его "золотой паспорт" был получен нечестно.
Добавим:
- 2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.
- 7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка". НАБУ и САП приняли меры по аресту его активов.
- 15 сентября бизнесмену объявили новое подозрение по трем статьям по делу о завладении 5,8 миллиарда гривен.
Детальнее о деле Коломойского вы можете прочитать в материале "Телеграфа".
Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно, кто купил около 250 АЗС Коломойского.