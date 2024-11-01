Не хоче, щоб чоловік став президентом: як виглядає дружина Віталія Кіма та ким вона працювала до знайомства з ним

Дружина Віталія Кіма була шокована, коли дізналася про його призначення головою Миколаївської ОДА

Віталій Кім – голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Його було призначено президентом Зеленським на цю посаду 25 листопада 2020 року. Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році про Кіма дізналася вся Україна, він став героєм мемів та народним "заспокійливим". Проте мало хто знає, як виглядає дружина чиновника.

"Телеграф" розповість, що відомо про Юлію Кім, як вона виглядає та як познайомилася з Віталієм Кімом.

Дружина Віталія Кіма — що про неї відомо

Дружину Віталія Кіма звуть Юлія, вона народила йому трьох дітей — двох доньок Євгенію та Олександру і сина Руслана. Як виявилося, до весілля Віталій та Юлія зустрічалися аж 7 років і лише у 2017 році вони одружилися.

А познайомилися вони у 2010 році дуже романтично – це було на День міста Миколаїв. Юлія з подругою вийшла прогулятися в місто, де відбувався святковий концерт. Віталій теж гуляв у місті з другом. Він спитав її, чи не мерзне вона і дуже багато говорив і посміхався. Так і познайомились.

"Він дуже багато розмовляв, усмішка не сходила з обличчя. Було відчуття, що ми знаємо один одного давно. Ми разом з 2010-го року одружилися 2017 року", — розповіла Юлія в спільному з чоловіком інтерв’ю Раміні Есхакзай.

Коли вони познайомилися, Юлія працювала вихователькою у дитячому садку. А коли вже одружилися, то разом прийняли рішення, що вона не працюватиме в саду, оскільки багато часу та зусиль йде на цю роботу.

Також Юлія Кім поділилася, що була шокована, коли дізналася, що її чоловіка призначили головою Миколаївської ОДА. Причому дізналася про це з новин, а потім зайшла почитати коментарі людей і там зіткнулася з хейтом її чоловіка. Після цього вирішила більше не читати жодних коментарів і зізналася, що не хотіла б, щоб її чоловік став президентом.

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