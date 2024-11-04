Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию всю семью

Членов одной семьи могут мобилизовать вместе, но есть нюансы

Семейные связи не являются основанием для освобождения от мобилизации. Если нет других обстоятельств, дающих право на освобождение от военной службы, призвать в армию могут всю семью.

Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", определяющий перечень лиц, подлежащих мобилизации, не ограничивает количество близких родственников, которые могут отправиться в ВСУ.

Теоретически мобилизовать на военную службу могут всех членов семьи: мужа, жену и совершеннолетних детей, если у кого-нибудь из них нет права на отсрочку.

Однако в ч.1 ст. 23 Закона приводится четкое определение близких родственников, которые не могут быть мобилизованы. Это женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. К категории близких родственников относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Еще одно исключение касается семьи, где есть несовершеннолетние дети. Согласно ст. 2 документа, если один из родителей находится в армии, другой член семьи не может быть мобилизован, поскольку он ухаживает за ребенком.

Напомним, что несмотря на существование директивы командования Сухопутных сил относительно мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет по отдельному мобилизационному распоряжению, отсутствует прямой запрет призыва в армию этой категории граждан. Поэтому их могут призвать в армию и без отдельных распоряжений.