Мобилизация в Украине: могут ли забрать в армию всю семью
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Членов одной семьи могут мобилизовать вместе, но есть нюансы
Семейные связи не являются основанием для освобождения от мобилизации. Если нет других обстоятельств, дающих право на освобождение от военной службы, призвать в армию могут всю семью.
Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", определяющий перечень лиц, подлежащих мобилизации, не ограничивает количество близких родственников, которые могут отправиться в ВСУ.
Теоретически мобилизовать на военную службу могут всех членов семьи: мужа, жену и совершеннолетних детей, если у кого-нибудь из них нет права на отсрочку.
Однако в ч.1 ст. 23 Закона приводится четкое определение близких родственников, которые не могут быть мобилизованы. Это женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. К категории близких родственников относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.
Еще одно исключение касается семьи, где есть несовершеннолетние дети. Согласно ст. 2 документа, если один из родителей находится в армии, другой член семьи не может быть мобилизован, поскольку он ухаживает за ребенком.
Напомним, что несмотря на существование директивы командования Сухопутных сил относительно мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет по отдельному мобилизационному распоряжению, отсутствует прямой запрет призыва в армию этой категории граждан. Поэтому их могут призвать в армию и без отдельных распоряжений.