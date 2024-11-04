За рік може дійти до мільйона? Стала відома зарплатня очільника МЗС

Матеріальна допомога на оздоровлення голові МЗС не надавалася

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який був призначений на посаду у вересні поточного року, за два місяці своєї роботи отримав майже 200 тис. грн зарплатні. При цьому посадовий оклад міністра не перевищує 40 тис. грн, а все, що вище — різні надбавки.

Про це стало відомо з відповіді МЗС на запит "Телеграфу". Також повідомили про те, що у вересні-жовтні 2024 року матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань та матеріальна допомога на оздоровлення очільнику МЗС не надавалася.

Щодо самої зарплатні, то у вересні міністр отримав 88 200 тис. грн. Після сплати податків у розмірі 17 200 грн, на руки очільник МЗС отримав 71 тис. гривень.

У жовтні зарплата посадовці була дещо більшою, загалом коштом надбавок під час службових відряджень. Так, Сибізі заплатили 149 тис. грн, після сплати податків, "чистими" вийшло 120 тис. грн.

При цьому, згідно з документом, зарплатня міністра складається з посадового окладу, надбавки державним експертам з питань таємниць, надбавки за державну таємницю та заробітної плати під час службових відряджень, яка обчислюється окремо, відповідно до умов, визначених трудовим договором.

Запит "Телеграфу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як міністр освіти Лісовий заробив мільйони посеред війни.