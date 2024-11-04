Студентов в Украине заставят пройти военную подготовку: чем она отличается от военной кафедры

Нововведение коснется старшекурсников

В Украине в 2025 году для студентов старших курсов введут обязательную военную подготовку. Отдельно будет проходить реформа военных кафедр в высших учебных заведениях.

Об этом рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий в комментарии "Новини Live". По его словам, этот предмет не будут вводить для студентов первого курса, поскольку им на это время еще не исполнится 18-ти лет.

Он также отметил, что наиболее вероятно, что нововведение коснется студентов третьего курса.

"Это абсолютно не связано с мобилизацией, я хочу на этом акцентировать. Мобилизационный возраст остается 25 лет", — сказал Винницкий.

Вместе с тем он добавил, что старшекурсники должны будут понимать, как обращаться с оружием, где проводятся сборы, как защищать себя и как оказывать медицинскую помощь в случае необходимости. Все это будет заложено в курс базовой военной подготовки, который является продолжением концепции переформатирования предмета "Защита Украины" в старшей школе.

Что касается военных кафедр, то все связанное с ними будет обсуждаться в течение 2025-26 годов.

"Базовая общевойсковая подготовка заложена в бюджет на 2025 год и законодательная база уже есть. Что касается подготовки офицеров запаса, это проект, который мы должны разработать в течение 25 года, для того, чтобы затем его внедрять", — рассказал чиновник.

Как известно, в нынешней системе образования военная кафедра является способом для гражданских студентов получить дополнительное обучение по специализации, которая будет затребована в армии. По его завершению студент получает звание младшего лейтенанта и статус офицера запаса. При попадании в армию, это позволяет им сразу занять офицерские должности, вместо того, чтобы проходить полноценную службу.

Военная кафедра является добровольным курсом, который доступен лишь в некоторых университетах. БВП же станет обязательным курсом для всех студентов-мужчин и даст первую военно-учетную специальность, но не офицерское звание.

Напомним, ранее в Верховной Раде объясняли, как будет проходить базовая военная подготовка и сколько она должна длиться.