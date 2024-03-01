Базова військова підготовка замість строкової служби: у Раді пояснили, як вона проходитиме та кого торкнеться

Остаточне рішення має затвердити парламент

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає впровадження базової військової підготовки для громадян чоловічої статі віком від 18 до 25 років. Зокрема, її можна буде пройти під час навчання у вищому навчальному закладі.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, пише РБК-Україна. За його словами, є багато складових цієї базової військової підготовки.

"Якщо людина навчається у ВНЗ, то вона протягом 4-5 років навчання зможе самостійно обрати, коли пройти цю базову військову підготовку. Вона триватиме протягом п'яти місяців у мирний час і протягом трьох місяців у військовий час", — зазначив нардеп.

Веніславський повідомив, що також було погоджено, що всі державні службовці, всі працівники органів поліції, прокурори, можливо навіть і судді, мають пройти базову військову підготовку. Він підкреслив, що держава йде до того, що все населення, за наявності такого сусіда як Росія, має бути готовим до захисту Батьківщини.

Також нардеп зазначив, що військова кафедра при ВНЗ буде зараховуватися у базову військову підготовку. За його словами, для тих громадян, які не навчаються у вищих навчальних закладах чи не здобувають послідовну освіту – буде базова військова служба, яка також буде тривати такий же термін.

"Деталі ще будемо виписувати, тому що, наприклад, йшла дискусія – "до п'яти місяців" – це п'ять місяців обов'язково, чи це може бути один місяць. Була моя пропозиція, щоби прописати базову військову підготовку терміном від 150 до 160 днів. Концептуально було ухвалено, що громадяни віком 18-25 років зобов'язані будуть або пройти базову військову службу, або базову військову підготовку. Якщо вони не пройшли – то по досягненню 25 років вони можуть бути призвані на навчальні військові збори і отримати статус військовозобов'язаного", — повідомив Веніславський.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт про мобілізацію. В рамках підготовки до другого читання до документа було подано 4195 правок.