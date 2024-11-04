У Раді розповіли, в якому випадку мобілізують ще 500 тис. чоловіків

Також варто звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я

У разі продовження війни протягом наступних 2-3 років, Україні необхідно буде мобілізувати близько 150 тисяч осіб щорічно. Примітно, що раніше про це говорив колишній головком Валерій Залужний.

Таку заяву зробив народний депутат України Руслан Горбенко в етері "Новини. Live". Саме ці 150 тис. щорічно, за 2-3 роки і складуть, у підсумку, близько півмільйона осіб.

"Зараз президент та Офіс президента розробляє План перемоги, внутрішній План перемоги війни, то, якщо прогнозувати, що війна буде ще тривати 2-3 роки, то дійсно, треба підготуватися і мобілізувати по 150 тис. на рік", — сказав Горбенко.

За словами нардепа, також варто звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я.

"Середній вік мобілізованих знизився… але дуже багато хлопців взяли з якимись хворобами. Так, він ВЛК пройшов, він і повинен був пройти, але якщо взяти погодні умови, які зараз на фронті, просидіти тиждень в окопах на першій лінії, там всі хронічні хвороби повилазять", — мовив Горбенко.

Раніше колишній командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО та військовий аналітик Євген Дикий заявляв про те, що основна недомобілізована категорія в Україні – фізично здорові чоловіки віком від 23 до 35 років. За його словами, це ідеальні солдати, які мають найкраще поєднання сили та зрілості.

"Як показала навіть реєстрація в "Резерв+", у нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновили свої дані, близько 4 млн. Тобто ми можемо кілька разів замінити весь нинішній склад ЗСУ. Але ми цього не робимо", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні підрахували, скільки ще чоловіків можуть мобілізувати. Йдеться про чоловіків, які підлягають призову на підконтрольних територіях України.