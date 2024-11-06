Стало известно, когда Украина наконец получит самые современные САУ RCH 155 (фото, видео)

Кроме Украины, стало известно и о другом заказчике — САУ производят одновременно

САУ RCH 155 от концерна KNDS прибудут в Украину не в 2024 году, а в 2025 году. Испытать на поле боя эту современную артиллерию, способную стрелять по движущимся объектам и поражать несколько целей одновременно, украинские военные смогут не раньше апреля.

Об этом сообщил гендиректор KNDS Deutschland Ральф Кетцел. Он также отметил, что Украина является единственным получателем этих САУ. Производство САУ для Украины началось в январе 2023 года.

RCH 155 – современная 155-мм самоходная гаубица, представленная в 2014 году. RCH 155 построен на шасси бронированного автомобиля GTK Boxer 8x8. Это шасси позволяет гаубице преодолевать сложную местность и иметь хорошую защиту против мин и самодельной взрывчатки. Максимальная скорость – до 100 км/ч.

Гаубица оснащена основным орудием L52, способным стрелять разнообразными 155 мм боеприпасами, включая снаряды с терминальной наводкой, такие как VULCANO и EXCALIBUR. Специальными боеприпасами гаубица способна достигать дальности стрельбы до 54 км.

RCH 155

В RCH 155 есть беспилотный артиллерийский пушечный модуль (AGM), который автоматизирует навигацию и управление огнем, что обеспечивает быстрое развертывание и работу. Гаубица может отстрелить до девяти выстрелов в минуту и имеет возможность одновременного удара несколькими снарядами.

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