Деяке озброєння в рамках програми PDA прибуває в Україну протягом днів та тижнів, заявили у Пентагоні

У Пентагоні підтвердили, що Україна до моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа отримає військову допомогу на усю суму, яка залишилася у розпорядженні адміністрації чинного президента Джозефа Байдена. Сума складе приблизно шість мільярдів доларів за двома ініціативами.

Про це повідомила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу 7 листопада, пише "Голос Америки". Мова йде про чотири мільярди доларів США за програмою президентських повноважень (PDA), яка дозволяє передавати озброєння напряму зі складів Армії США, та про два мільярди, що були виділені на ініціативу сприяння безпеці України (USAI) – за цією програмою зброю для ЗСУ замовляють безпосередньо у виробників.

За словами Сінгх, деяке озброєння в рамках програми PDA прибуває в Україну протягом днів та тижнів. Доставка іншого може зайняти більше часу залежно від його наявності на складах в США.

"Ми завжди розглядаємо можливості, які потрібні Україні на полі бою, які зможуть використати українські військові та які матимуть найбільше значення. Сьогодні у мене немає набору нових засобів чи нових речей, які ми розглядаємо, але щоразу, коли ми оголошуємо пакет допомоги чи нове зобовʼязання, це інвестиція в успіх українців, які борються на полі бою", – додала вона.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", чиновники чинного президента США Байдена планують якнайшвидше завершити переведення останніх шести мільярдів доларів допомоги Україні. Там побоюються, що обраний президент Дональд Трамп на догоду так званому "президенту" Росії в першу чергу зупинить виділення коштів на підтримку Києва.