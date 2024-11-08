Киевлян ждут несколько погодных сюрпризов в эти выходные, о чем идет речь

Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными

В эти выходные, 9 и 10 ноября, в Украине установится сухая и прохладная погода, вызванная влиянием антициклона. По прогнозам синоптиков, только на востоке страны ожидаются небольшие осадки в пятницу, 8 ноября и в субботу, 9 ноября.

О прогнозе погоды рассказали в эфире телеканала Киев 24. Отмечается, что для столицы и Киевщины ближайшие дни будут прохладными ночью и утром.

Особенностью погодных условий станут туманы, которые окутают правобережную Украину в субботу, 9 ноября, а в воскресенье распространяться на всю территорию страны в ночные и утренние часы. Самые густые туманы прогнозируют в западных областях, тогда как в Киеве и области ожидается легкая дымка.

Для столичного региона синоптики прогнозируют стабильно сухую погоду с прохладными температурами по ночам и утрам. Ночная температура составит +2…+4 градуса тепла. Днем воздух будет прогреваться до +7 градусов, а с началом следующей недели дневные температуры снизятся до +5 градусов.

Из-за слабого ветра в вечерние часы возможно временное ухудшение качества воздуха, особенно в центральной части города. Водителям и пешеходам рекомендуют быть особенно внимательными из-за пониженной видимости в тумане. Пешеходам советуют носить одежду со световозвращающими элементами, а автомобилистам – проверять чистоту зеркал, которые утром могут быть покрыты росой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в мире до сих пор изобилует затяжная магнитная буря, на днях есть вероятность новых солнечных вспышек.