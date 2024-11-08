Тумани, дощі та похолодання: яким областям не пощастить у вихідні з погодою

Синоптики дала прогноз на 9 та 10 листопада

На вихідні в Україні очікуються тумани, а також невеликі дощі у низці областей, але більшу частину часу буде хмарно або навіть покажеться сонце. При цьому варто очікувати невелике похолодання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє український синоптик Наталія Діденко. За її словами, ночі у ці дні не будуть холодними — від +2 до +7 градусів. Невеликий "мінус" очікується лише у ніч на неділю у західних областях.

У суботу, 9 листопада, у південній частині країни пройдуть невеликі дощі. В решту часу в решті областей — без опадів.

Протягом дня 9 та 10 листопада в Україні передбачається +4+7 градусів, на півдні та Закарпатті +8+12 градусів. А у Києві в нічний годинник +3+5, вдень очікується +5+8 градусів.

"Ловити метеликів вже не сезон, а ось, підозрюю, у лісі в найближчі вихідні грибники стукатимуть лобами Будьте уважні, обережні, не заходьте в заборонені зони, гриби вибирайте з досвіду, підозрілі не беріть, плескайте ногами листя, бережіть природу, тепло та один одного", — написала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 9 листопада, дощова погода буде на Одещині, а також у Криму. В решті країни буде хмарно.

10 листопада прийде невелике похолодання. Температура повітря в нічний час зміниться і падатиме до 0 або -2 у більшій частині областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку погоду українцям чекати у листопаді поточного року. Синоптики дали прогноз на початок місяця.