Туманы, дожди и похолодание: каким областям не повезет на выходных с погодой

Синоптики дала прогноз на 9 и 10 ноября

На выходных в Украине ожидаются туманы, а также небольшие дожди в ряде областей, но большую часть времени будет облачно или даже покажется солнце. При этом, стоит ожидать небольшое похолодание.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночи в эти дни не будут холодными — от +2 до +7 градусов. Небольшой "минус" ожидается лишь в ночь на воскресенье в западных областях.

В субботу, 9 ноября, в южной части страны пройдут небольшие дожди. В остальное время в остальных областях — без осадков.

В течение дня 9 и 10 ноября в Украине предполагается +4+7 градусов, на юге и Закарпатье +8+12 градусов. А в Киеве в ночные часы +3+5, днем ​​ожидается +5+8 градусов.

"Ловить бабочек уже не сезон, а вот, подозреваю, в лесу в ближайшие выходные грибники будут лбами стучаться Будьте внимательны, осторожны, не заходите в запретные зоны, грибы выбирайте из опыта, подозрительные не берите, хлопайте ногами листья, берегите природу, тепло и друг друга", — написала Диденко.

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 9 ноября, дождливая погода будет в Одесской области, а также в Крыму. В остальной части страны будет облачно.

10 ноября придет небольшое похолодание. Температура воздуха в ночное время изменится и будет падать до 0 или -2 в большей части областей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой погоды украинцам ждать в ноябре текущего года. Синоптики дали прогноз на начало месяца.