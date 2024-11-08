Это не видеоигра Call of Duty: военный аналитик объяснил успехи россиян на фронте

Качество американских снарядов не смогло перебить количество российских

Последние 30 лет военная наука на Западе была построена на том, что в случае вооруженного конфликта разгромить врага можно будет не в ходе полномасштабной войны, а с применением высоких технологий. Однако в случае с РФ этот способ не сработал.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал экс-сотрудник СБУ, консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак. Именно так он объяснил причины успехов россиян.

— На Западе считали: если будут какие-то "заварушки", то их киберспециалисты "положат" всю банковскую систему врага, все светофоры, ЖКХ не будет работать. Затем прилетят высокоточные дроны или истребители поколения 6++ и ракетами за 150 млн долларов все превратят в пепел. А потом уже прилетает спецназ, как в Call of Duty (серия видеоигр в жанре шутера от первого лица. — Ред.) и всех "догрызает". О снарядах никто и не думал, считая, что методами Первой Мировой войны и еще немного Второй воевать никто не будет, — говорит аналитик.

По его словам, американские военные считали, что их высокоточное оружие может за счет качества перебить количество.

— В начале войны нам тоже казалось, что высокоточный снаряд Excalibur в воздухе корректируется и прилетает точно, куда нужно. Но россияне подтянули свои РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы. — Ред.) и эффективность американских снарядов с 70% упала до 6-10 процентов, — говорит Иван Ступак.

Он объясняет, что было много схожих примеров с американской реактивной артиллерийской системой M142 HIMARS.

— Они в разные стороны разлетались. А еще мы потеряли свои беспилотники Bayraktar — часть была сбита, часть — подавлена. То есть мы понимаем, что есть серьезный противник — это не аборигенов гонять, которые в тапочках прячутся в пещерах Тора-Бора…

Ранее "Телеграф" писал, что боеприпасы со спутниковым наведением американского производства не могут пробиться через российские РЭБы. Поэтому Силам обороны пришлось отказаться от использования снарядов с GPS-наведением Excalibur и РСЗО HIMARS.