Не боїться російських ракет і постійно поруч із дружиною: де зараз експрезидент Кучма і чим займається

Разом із родиною Кучма зустрів війну у Києві

Другий президент України Леонід Кучма, молоді роки якого пройшли в умовах повоєнного відновлення СРСР, єдиний хто очолював країну два терміни поспіль. За його правління сталося чимало важливих подій, реформ і скандалів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває Леонід Кучма та чим займається. Цього року колишньому президентові виповнилося 86 років.

Чим запам’яталося президентство Леоніда Кучми

Вперше Леонід Кучма став главою держави у 1994 році, коли виграв вибори у Леоніда Кравчука, отримавши 52,15% голосів виборців. У 1999 році він знову висунув свою кандидатуру на пост президента й обійшов опонента Петра Симоненка, отримавши 56% голосів.

За період правління Кучми відбулося багато знакових подій. У 1994 році між Україною та Росією було укладено Угоду про поділ Чорноморського флоту, згідно з якою Росії діставалося 80% кораблів, які базували в Криму.

У 1996 році за участю Кучми Верховна Рада прийняла та ввела в дію Конституцію України, а також було проведено грошову реформу. А у 1997 році в Києві Кучма підписав договір про дружбу з Росією.

Фото: Леонід Кучма очолював України два терміни, Getty Images

Найгучніший скандал за часів його президентства стався 2000 року, коли було вбито журналіста Георгія Гонгадзе. Цього ж року стався "касетний скандал", коли було оприлюднено записи, нібито зроблені в кабінеті Кучми, в яких йшлося про необхідність покарати журналіста. Ця історія призвела до масштабного протестного руху "Україна без Кучми".

У 2005 році він передав владу Віктору Ющенку, але продовжив займатися політикою. Кучма входив до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) та представляв українську сторону на переговорах з представниками "ДНР" та "ЛНР", а також РФ та ОБСЄ. Експрезидент підписував Мінські угоди.

Леонід Кучма входив до складу ТКГ

Де зараз Леонід Кучма і чим займається

Колишній глава держави говорив, що Путін не наважиться визнавати незалежність "ДНР" та "ЛНР" та вводити свої війська в Україну. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Кучма та його родина були у Києві, він, як і інші експрезиденти, записали до народу відеозвернення, в якому заявили, що Україна вистоїть і подякували громадянам за їхній героїзм.

В інтерв’ю The Guardian Кучма заявив, що перші ознаки загарбницьких амбіцій Путіна з’явилися ще у 2003 році, коли диктатор заявив про права на острів Тузла, розташований у Чорному морі. Цього ж року експрезидент України випустив свою книгу під назвою "Україна – не Росія".

Леонід Кучма не думав, що Путін не зважиться на велику війну

Також Кучма заявив, що відсутність реакції світових лідерів на анексію Криму та військові дії на Донбасі "розв’язали руки" Кремлю, тому Путін наважився розпочати повномасштабну війну.

Судячи з усього, Леонід Кучма продовжує жити у Києві, хоча за час війни він виїжджав за кордон. У ЗМІ з’явилося відео, на якому колишній глава держави відпочиває на Лазурному узбережжі. Але у пресслужбі зазначили, що Кучма виїжджав за кордон лише двічі: влітку 2022 року та у квітні 2023 року. Обидва ці виїзди проходили за медичною потребою.

Кучму бачили на Лазурному узбережжі, Фото: "Українська правда"

Відомо, що після початку війни Кучма перевидав свою легендарну книгу під назвою "Україна – не Росія. Двадцять років потому", в якій поділився своєю думкою про події, що відбуваються, і спробував розвінчати міф про "єдиний народ". Також він завдяки своєму фонду "Україна" допомагає ЗСУ та займається гуманітарною діяльністю.

Кучма перевидав свою книгу "Україна – не Росія"

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Кучма розповідав, що на початку війни йому пропонували евакуюватися за кордон, над його будинком у перші дні вторгнення літали російські винищувачі, але він відмовився. Разом із дружиною вони вирішили залишатися в рідній країні, попри те, що щодня Київ атакують ворожі дрони й часто відбуваються ракетні атаки. Колишній президент продовжує з’являтися у медійному просторі, дає коментарі різним виданням.

У недавньому інтерв’ю "Інтерфакс" Леонід Кучма зазначив, що у такий складний для держави період важливо запобігати конфліктам усередині суспільства. На його думку, народ України згуртувався на тлі війни та суспільство стало зрілішим, але почали виникати "тріщини", на які необхідно вчасно реагувати.

Леонід Кучма залишився в Україні, Фото: Getty Images

"Хтось воював, а хтось зробив усе, щоб уникнути цього. Хтось весь час залишався в Україні, а хто одразу поїхав. Хтось пожертвував своїм життям та здоров'ям, а хто відкупився…Ці майбутні розколи можна розглянути вже сьогодні, і вже сьогодні треба готуватися їм запобігати", — наголосив Кучма.

"Телеграф" писав раніше, що експрезидент України Кучма висловився про зв’язки Росії та України після війни. За його словами, економічні контакти з агресором будуть необхідні.