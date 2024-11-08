Не боится российских ракет и все время рядом с женой: где сейчас экс-президент Кучма и чем занимается

Вместе с семьей Кучма встретил войну в Киеве

Второй президент Украины Леонид Кучма, молодые годы которого прошли в условиях послевоенного восстановления СССР, единственный на данный момент, кто возглавлял страну два срока подряд. За время его правления произошло немало важных событий, реформ и скандалов.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас находится Леонид Кучма и чем занимается. В этом году бывшему президенту исполнилось уже 86 лет.

Чем запомнилось президентство Леонида Кучмы

Первый раз Леонид Кучма стал главой государства в 1994 году, когда выиграл выборы у Леонида Кравчука, получив 52,15% голосов избирателей. В 1999 году он снова выдвинул свою кандидатуру на пост президента и обошел оппонента Петра Симоненко, получив 56% голосов.

За период правления Кучмы произошло множество знаковых событий. В 1994 году между Украиной и Россией было заключено Соглашение о разделе Черноморского флота, согласно которому России доставалось 80% кораблей, базировавших в Крыму.

В 1996 году при участии Кучмы Верховная Рада приняла и ввела в действие Конституцию Украины, а также была проведена денежная реформа. А в 1997 году в Киеве Кучма подписал договор о дружбе с Россией.

Фото: Леонид Кучма возглавлял Украины два срока, Getty Images

Самый громкий скандал во времена его президентства произошел в 2000 году, когда был убит журналист Георгий Гонгадзе. В этом же году произошел "кассетный скандал", когда были обнародованы записи, якобы сделаны в кабинете Кучмы, в которых говорилось о необходимости наказать журналиста. Эта история в итоге привела к масштабному протестному движению "Украина без Кучмы".

В 2005 году он передал власть Виктору Ющенко, но продолжил заниматься политикой. Кучма входил в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и представлял украинскую сторону на переговорах с представителями "ДНР" и "ЛНР", а также РФ и ОБСЕ. Экс-президент подписывал Минские соглашения.

Леонид Кучма входил в состав ТКГ

Где сейчас Леонид Кучма и чем занимается

Бывший глава государства говорил, что Путин не решится признавать независимость "ДНР" и "ЛНР" и вводить свои войска в Украину. Когда началось полномасштабное вторжение, Кучма и его семья были в Киеве, он, как и другие экс-президенты, записали к народу видеообращения, в котором заявили, что Украина выстоит и поблагодарили граждан за их героизм.

В интервью The Guardian Кучма заявил, что первые признаки захватнических амбиций Путина появились еще в 2003 году, когда диктатор заявил о правах на остров Тузла, расположенный в Черном море. В этом же году экс-президент Украины выпустил свою книгу под названием "Украина — не Россия".

Леонид Кучма не думал, что Путин решится на большую войну

Также Кучма заявил, что отсутствие реакции мировых лидеров на аннексию Крыма и военные действия на Донбассе "развязали руки" Кремлю, поэтому Путин решился начать полномасштабную войну.

Судя по всему, Леонид Кучма продолжает жить в Киеве, хотя за время войны он выезжал за рубеж. В СМИ появилось видео, на котором бывший глава государства отдыхает на Лазурном побережье. Но в пресс-службе отметили, что Кучма выезжал за границу всего дважды: летом 2022 года и в апреле 2023 года. Оба эти выезды проходили по медицинской необходимости.

Кучму видели на Лазурном побережье, Фото: "Українська правда"

Известно, что после начала войны Кучма переиздал свою легендарную книгу под названием "Украина – не Россия. Двадцать лет спустя", в которой поделился своим мнением о происходящих событиях и попытался развенчать миф о "едином народе". Также он благодаря своему фонду "Украина" помогает ВСУ и занимается гуманитарной деятельностью.

Кучма переиздал свою книгу "Украина - не Россия"

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Кучма рассказывал, что в начале войны ему предлагали эвакуироваться за границу, над его домом в первые дни вторжения летали российские истребители, но он отказался. Вместе с супругой они приняли решение оставаться в родной стране, несмотря на то, что каждый день Киев атакуют вражеские дроны и часто происходят ракетные атаки. Бывший президент продолжает появляться в медийном пространстве, дает комментарии различным изданиям.

В недавнем интервью "Интерфакс" Леонид Кучма отметил, что в такой сложный для государства период важно предотвращать конфликты внутри общества. По его мнению, народ Украины сплотился на фоне войны и общество стало более зрелым, но начали возникать "трещины", на которые необходимо вовремя реагировать.

Леонид Кучма остался в Украине, Фото: Getty Images

"Кто-то воевал, а кто-то сделал все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался в Украине, а кто сразу уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился…Эти будущие расколы можно разглядеть уже сегодня, и уже сегодня нужно готовиться предотвращать", — подчеркнул Кучма.

"Телеграф" писал ранее, что экс-президент Украины Кучма высказался о связях России и Украины после войны. По его словам, экономические контакты с агрессором будут необходимы.