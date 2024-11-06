У вас є тільки 14 днів: що робити, якщо у субсидії відмовили

Субсидію розраховують індивідуально

Українці та інші особи, що офіційно знаходяться на території держави мають право звернутися по субсидію для сплати комунальних послуг. Право на її отримання мають не всі.

Якщо ви отримали відмову у призначенні субсидії, варто з’ясувати, в чому причина. Деякі ситуації можна виправити.

Причини відмови в призначенні субсидії

Негативну відповідь можна отримати з ряду причин, серед яких:

Наявність заборгованості за комунальні послуги терміном три місяці і більше.

Високі доходи домогосподарства.

Наявність дорослого члена домогосподарства, який не працює і не навчається.

Майновий стан занадто хороший, для оформлення допомоги, наприклад є нова машина.

Що робити після відмови

Якщо виявилося, що причина відмови — помилки в документах, у вас є 14 днів для їх виправлення та оновлення даних. В Пенсійному фонді перевірять їх і додатково повідомлять про відповідь.

Якщо причиною відмови стали борги за комірне, то подати нову заяву та декларацію можна після:

сплати заборгованості

реструктуризації боргу

початку судового оскарження боргу.

ПФУ повідомляє протягом 3 днів після призначення субсидії. Сповіщення надходить обраним шляхом комунікації, це може бути сповіщення на електронну пошту, на порталі "Дія" та на вебпорталі ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сума субсидії була перерахована з урахуванням опалювального періоду. Про нову суму отримувачів сповістили на порталі ПФУ.