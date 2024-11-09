Арендаторы имеют право на свою субсидию на квартиру — как ее получить

Сумма субсидии зависит от доходов

Получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут не только владельца жилья, но и снимающие дом или квартиру. Для этого нужно предоставить соответствующие документы от своего имени в Пенсионный фонд.

Субсидия назначается тому члену домохозяйства, который подал документы, но в нем учитываются доходы всех зарегистрированных или указанных в договоре аренды проживающих. Также следует отметить, что субсидия не может быть назначена на срок больше, чем указанный как конечный в договоре аренды. Этот документ обязательно подается при оформлении заявления на субсидию.

Внутри перемещенные лица могут подать документы на субсидию без договора аренды. Подтверждением их проживания в жилье является оформленная справка ВПЛ с указанным адресом, а также при необходимости можно оформить акт обследования материально-бытовых условий.

Для того чтобы подать документы на получение субсидии, семья должна обратиться в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать разными способами или онлайн на портале Пенсионного фонда или портале "Дия", или придя лично в ЦНАП, Пенсионный фонд или в местный территориальный совет. Также существует способ подачи документов по почте в адрес Пенсионного фонда.

Если семья получает субсидию по другому адресу, то нужно выбрать только одно жилье, на которое будет начисляться государственная помощь. Получать субсидию одновременно по месту регистрации по месту жительства не разрешается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ВПО января смогут получать одновременно две субсидии. Одна из них будет покрывать часть средств на аренду, другая — оплату услуг ЖКХ.