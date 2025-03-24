Після кібератаки на "Укрзалізницю" біля кас київського вокзалу утворилися великі черги (відео)

Першочергово продають квитки на 24-25 березня

Біля кас Центрального залізничного вокзалу в Києві зібралися десятки людей, які намагаються придбати квитки на рейси. Це стало наслідком кібератаки, яку зазнала "Укрзалізниця" напередодні.

Відео з вокзалу показало видання "Новини.LIVE". Попри велику кількість кас, зал забитий охочими купити чи повернути квитки.

Онлайн-сервіси компанії наразі не працюють, і можливість придбати квитки доступна лише в офлайн-режимі, безпосередньо у касах на вокзалах.

У зв'язку з високим попитом на квитки, "Укрзалізниця" закликає пасажирів не "штурмувати" каси й дотримуватись порядку. Компанія повідомила, що пріоритетно продаватимуть квитки на поїзди, що відправляються 24 та 25 березня.

Нагадуємо, вранці 24 березня "Укрзалізниця" повідомила про поступове відновлення роботи на вокзалах по всій країні після масштабної кібератаки. У Києві, зокрема, кількість відкритих кас подвоєно для полегшення процесу придбання квитків.

Однак пасажири стикаються з деякими проблемами. Українці повідомляють про труднощі у процесі повернення квитків, навіть після того, як вони зверталися до кас або намагалися скористатися онлайн-сервісами.

"Укрзалізниця" у відповідь зазначає, що для тих, хто хоче повернути квитки на поїзди, які мали відправлення 24 березня, є можливість скористатися онлайн-сервісом. Для цього достатньо надіслати скан-копію або фото квитка на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com разом з контактним номером телефону за принаймні одну годину до відправлення поїзда. Всі заявки обробляються протягом 3 діб після відновлення роботи системи.

Раніше "Телеграф" писав, як можна дістатися в інше місто під час збою в "Укрзалізниці". Придбати квитки на регіональні та міжнародні рейси українці можуть декількома способами.