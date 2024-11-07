Отримала нагороду від Путіна і виховує дітей від наложниць чоловіка: як виглядає дружина Рамзана Кадирова (фото)

Кадиров одружився з Медні, коли їй було 17 років

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який запропонував відправляти на війну в Україну всіх порушників закону, має одну офіційну дружину – Медні. Жінка веде закритий спосіб життя та рідко з’являється на публічних заходах.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Рамзана Кадирова і що відомо про їхнє сімейне життя. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Хто дружина Кадирова і як вона виглядає

48-річний президент Чеченської республіки Рамзан Кадиров у 1996 році одружився зі своєю односельчанкою Медні Айдаміровою. З нею він познайомився ще у шкільні роки. Але одразу після весілля їм довелося розлучитися, оскільки тоді йшли військові дії й Рамзан поїхав до міста Беной.

Відомо, що з самого дитинства Медні здобула духовно-моральне виховання, тому і своїх дітей виховує відповідно до норм Корану. Більше інформації про ранній вік дружини Кадирова у відкритому доступі немає.

Рамзан Кадиров разом із дружиною Медні

Вийшовши заміж, Медні присвятила час чоловікові та дітям, але крім цього почала розвивати свій талант. У 2009 році вона створила свій модний бренд Firdaws, який спеціалізується на виробництві національного одягу. Також у 2016 році вона закінчила Інститут фінансів та права.

Дружина Кадирова створила свій бренд одягу

Крім роботи Медні займається благодійністю, вона є віцепрезидентом Фонду імені Ахмата Кадирова, який займається матеріальною підтримкою нужденних та організовує культурні заходи.

У 2021 році Медні Кадирова отримала від російського диктатора Володимира Путіна лист подяки, він відзначив її заслуги у громадській діяльності. А у 2022 році дружина Кадирова стала однією з перших у Росії, хто отримав звання "Мати-героїня" і відзнаку від президента.

Медні Кадирова отримала нагороду від Путіна

Що відомо про дітей Рамзана Кадирова

Глава Чечні перебуває в офіційному шлюбі з Медні з 1996 року, проте ходить безліч пліток про його гарем, у якому перебували й неповнолітні дівчата. Про це йдеться у розслідуванні "Проекта".

У джерелах зазначено, що Кадиров має 14 дітей, але їх не всіх народила Медні Кадирова. Журналісти стверджують, що голова Чечні просто відбирає дітей у своїх наложниць, шлюб із якими не може визнати офіційним.

Кадиров разом із дружиною та дітьми

Згідно з інформацією, крім офіційної дружини, Кадиров мав стосунки з фіналісткою єдиного в Чечні конкурсу краси Фатімою Хазуєвою. Вона нібито є матір’ю його чотирьох дітей, зокрема Елі Кадирова, який обіймає посаду президента Федерації боксу.

У гаремі Кадирова, судячи з чуток, перебувала переможниця конкурсу краси Замира Джабраїлова (народила Кадирову сина Адама). Але Адама Кадирова з перших днів життя представляли як сина Медні. Також серед наложниць була народна артистка Чечні Амінат Ахматова, співачка Таміла Сагаїпова та його помічниця Хутман Дадаєва. Але не всі дівчата, які потрапили до нього в гарем, були повнолітніми. Деякі наложниці досі, як стверджують журналісти, близькі з головою Чечні, і він їх матеріально утримує, а інших — кинув або "покарав".

Дружина та наложниці Рамзана Кадирова

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