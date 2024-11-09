Работала в Раде помощником: как выглядит супруга нардепа Александра Куницкого и где она сейчас (фото)

Пара воспитывает сына Эмиля

Многие жены представителей украинской власти предпочитают вести закрытый образ жизни, как, к примеру, супруга "Железного генерала" Валерия Залужного. Возлюбленная народного депутата Александра Куницкого также старается не "светиться", поэтому о ней в открытом доступе мало информации.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Александра Куницкого и чем она занималась. Мы узнали некоторые факты.

Как выглядит супруга Александра Куницкого и что о ней известно

Депутат Верховной Рады IX созыва в составе фракции "Слуга народа" Александр Куницкий старается не афишировать личную жизнь. Но известно, что у него есть супруга Елена, фотографии с которой он активно публиковал на своей странице в Facebook до начала политической карьеры.

Александр Куницкий стал депутатом от "Слуги народа"

Супруга Александра Куницкого

Согласно информации Dsnews, Куницкая Елена работала в компании Japan Tobacco International, которая занимается производством табачных изделий. Также она работала в Раде помощником народного депутата от "Слуги народа" Вячеслава Медяника.

Александр и Елена Куницкие

Свою странице на Facebook Елена не ведет, вместе с Александром они воспитывают сына Эмиля. У жены и ребенка, по официальным данным, только украинское гражданство. У Куницкого помимо украинского, есть еще гражданство Израиля. Хотя нардеп уверял, что написал отказ от гражданства страны.

Александр с женой воспитывают сына

Летом 2023 года народный депутат угодил в скандал, поскольку уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся почти через три недели. В проекте расследований "Схемы" говорили, что Александр Куницкий заезжал во Флориду (США), поскольку там сейчас живет его семья. Также там находится его официальный помощник и предприниматель Дмитрий Никонов.

Семья Куницкого, судя по всему, переехала в США

Как сообщает Bihus.info, нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий, вероятно, уехал в командировку за рубеж и в Украину не вернулся. В течение прошлого месяца он отсутствовал на голосованиях.

"Телеграф" писал ранее, что известно о семье министра обороны Рустема Умерова. Его жена и дети выехали из Украины из-за угроз.