Цивільним в Україні дозволили застосовувати знайдену зброю під час війни: у Росії збудилися

Вона обов'язково має бути зареєстрована

У Росії "напружилися" через рішення Кабміну України. Йдеться про дозвіл у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії.

Про такі зміни повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що зброя має бути задекларована.

"Внесено зміни до Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Передбачено право цивільних осіб під час участі у відсічі або стримуванні збройної агресії проти України у воєнний час на застосування вогнепальної зброї, що була знайдена та задекларована відповідно до ЗУ "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" N 3899-ІХ", — йдеться у повідомленні.

У Росії ця новина не минула непоміченою. Її опублікували як пропагандистські ЗМІ, так і журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

А тим часом у Росії, як розповідав "Телеграф", схоже, почали вже по другому колу мобілізувати до армії колишніх ув'язнених, які воювали в Україні за помилування. Зокрема, мешканець міста Чита у РФ повідомив, що отримав повістку на проходження медичної комісії для подальшого призову на строкову службу.