Понад мільйон українців уже в армії: в РНБО розповіли, скільки ще мобілізують

Мобілізація додаткових військовослужбовців відбуватиметься поетапно

В Україні планують мобілізувати ще 160 тисяч громадян до армії. Нові військовослужбовці допоможуть укомплектувати підрозділи до 85% від потреби.

За час повномасштабного вторгнення до Сил оборони вже було призвано понад мільйон українців. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко, пише ТСН.

Загальна кількість призваних громадян від початку повномасштабної війни сягнула 1 мільйона 50 тисяч осіб. Литвиненко оприлюднив ці дані під час виступу у Верховній Раді 29 жовтня.

Призов додаткових військовослужбовців відбуватиметься поетапно, згідно з потребами окремих підрозділів. Рішення про збільшення чисельності особового складу ЗСУ зумовлене необхідністю підтримки належного рівня обороноздатності держави.

Крім того, за словами Ярослава Железняка, депутати проголосували за продовження воєнного стану та мобілізації (законопроєкти №12151 та №12152). За указом президента Володимира Зеленського, вони діятимуть ще 90 днів – від 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи можна подати заяву про відстрочку від призову дистанційно. Юрист Максим Тимурович назвав нюанси.