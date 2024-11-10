Кого в Україні мобілізуватимуть у першу чергу у листопаді

Для деяких категорій є нюанси

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а це означає, що у листопаді чоловіки призовного віку від 18 до 60 років продовжать отримувати повістки. Наразі кардинальних змін у цьому процесі не сталося.

"Телеграф" розповідає, які категорії отримуватимуть повістки у листопаді. Варто зазначити, що насамперед потрібні чоловіки з бойовим досвідом.

Особи до 25 років не підлягають мобілізації, якщо вони не служили в армії у мирний час або закінчили військовий ВНЗ або військову кафедру. А громадян від 50 до 60 років не можуть призвати без наказу Генштабу ЗСУ.

Підлягають мобілізації чоловіка від 25 до 60 років, навіть якщо вони не мають військового досвіду, але вони визнані медкомісією придатними до служби. Також можуть закликати осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний" під час воєнного стану через стан здоров’я.

Зазначимо, що верхня межа призовного віку для мобілізації залишається незмінною – 60 років. Для осіб найвищого офіцерського складу – 65 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловік із відстрочкою може отримати повістку поштою. У ТЦК пояснюють, що ініціатива передачі повісток належить Генеральному штабу і військкомати не можуть впливати на цей процес.