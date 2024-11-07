"Ми налаштовані...": Путін заговорив про перемирʼя, але без ультиматумів не обійшлось

Росія визнавала кордони України лише з урахуванням її нейтрального статусу

Президент Росії Володимир Путін виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" з черговими заявами щодо України. У своїй промові він згадав про перемир'я, нейтралітет нашої країни та умови визнання її кордонів.

Очільник Кремля також зробив низку заяв щодо можливих переговорів та ситуації на фронті. "Телеграф" зібрав головні тези з виступу Путіна на засіданні клубу.

За його словами, Росія визнавала кордони України після розпаду СРСР лише з урахуванням її нейтрального статусу. Він наголосив, що в Декларації про незалежність України було зафіксовано її нейтральний статус, і саме на цій основі РФ визнавала кордони.

Путін підкреслив, що без нейтралітету України неможливі добросусідські відносини. На його думку, нейтральний статус – це гарантія того, що Україну не використають проти Росії.

Головне з промови Путіна

"Ми ніколи не підтримували і не підтримуємо державні перевороти, зокрема й в Україні"

"Росія визнавала кордони України, враховуючи її нейтральний статус"

"Якщо нейтралітету України не буде, то важко уявити наявність якихось добросусідських відносин"

"Наявність нейтралітету Києва — гарантія того, що Україна знову не стане інструментом третіх країн проти Росії"

"Ми так не домовлялися" — про бажання України вступити в НАТО

"Де ми порушили Статут ООН? Та ніде"

"Донбас і Новоросія мали право ухвалити рішення про свій суверенітет від України, це відповідає статуту ООН"

"Ми налаштовані на те, щоб створити умови для довгострокового врегулювання, і щоб Україна стала незалежною, суверенною державою"

"Києву було наказано з-за океану триматися в Курській області за будь-яку ціну до виборів президента США"

"Київ втратив понад 30 тисяч військових у Курській області"

"Росія готова до мирних переговорів щодо України, але не на базі "хотілок" Києва, а на базі "Стамбула" і реалій сьогоднішнього дня"

"В Україні потрібне не перемир'я "на пів години чи пів року", а умови для довгострокового врегулювання"

"Чого в Європі не вистачає? Мізків не вистачає!"

"Росія йде своїм шляхом і не зверне з нього, але не відмовляється від інтеграції"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Путін привітав Трампа з перемогою на виборах. Водночас Путін пояснив, що не телефонує сам, бо західні лідери припинили свої дзвінки до нього.