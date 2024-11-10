Миру не буде: історик розповів, чи можна зараз закінчити війну в Україні

Росія зараз не має приводу зупинятися

Війна Росії проти України не є регулярною війною, оскільки обидві сторони прагнуть повного знищення супротивника. В умовах таких високих ставок будь — яке припинення вогню буде тимчасовим.

Про це історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Буде перемир’я, але воно несе новий ризик: Ярослав Грицак про перемогу Трампа, помилки Путіна та майбутнє Залужного

За його словами, зниження частки українців, які готові довго терпіти війну, свідчить про те, що війна може закінчитися швидше, але це буде капітуляцією чи колапсом України.

"Це війна, скоріше схожа на Другу світову, де має бути лише один переможець. Цей переможець хоче стерти переможену країну з карти світу. Українці хочуть, щоби змінилася і розвалилася Росія, а Росія хоче Україну стерти з карти світу. Це дуже високі ставки. Чи можливе перемир’я за таких ставок? Можливо. Але не мир, а перемир’я", — сказав він.

Історик зазначає, що війна закінчиться лише коли Росія втратить бажання воювати, але поки що до цього ще далеко. При цьому він наголосив, що здивований результатами опитування КМІС, яке каже, що 63% українців готові довго терпіти війну. Втім, він вважає цю цифру не показовою через наближення зими та нещодавню перемогу Дональда Трампа в США.

Грицак наголосив, що не вірить у можливість Трампа завершити війну на прийнятних для України умовах, оскільки для цього необхідно, щоб Україна та Захід мали достатньо сили.

"Кожен мир чи перемир’я є функцією сили: хто яку має силу. І зараз я не бачу підстав, чому б Путін мав погодитися на перемир'я, оскільки у нього сили є, він зараз на коні як то кажуть. Чого б він мав зупинити свою атаку?", — вважає історик.

Професор додав, що зараз багато хто хотів би зупинити війну, але він не думає, що це зараз є реальним сценарієм.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що після перемоги Трампа Україна нібито пом’якшила свою думку щодо мирного плану Китаю та Бразилії. Раніше його вважали за корисне для Росії.