Інтерпайп Віктора Пінчука оснащує школи і виші лабораторіями мехатроніки

Компанія Інтерпайп Віктора Пінчука долає проблему дефіциту кадрів інвестиціями в технічну освіту регіону міста Дніпро.

Як пише видання Forbes, така стратегія є водночас ефективною і соціально відповідальною.

"Ми виробляємо складний машинобудівний продукт, і без інженерів із відповідною освітою нам не обійтися, – розповіла директор з комунікацій компанії Інтерпайп Людмила Новак. – Щоб забезпечити завод кадрами в майбутньому, вже сьогодні ми прагнемо пробудити у дітей інтерес до технічних професій. Показати їм, що виробництво може бути сучасним і високотехнологічним".

Спільно із міською владою Дніпра Інтерпайп уже вибудував два повні навчальні маршрути.

Перший – від шкільних уроків до кваліфікованих працівників на виробництві. Для цього реконструювали сім кабінетів праці в школі та майстерню верстатників в ПТУ. Молодь зі школи пробує працювати на сучасних верстатах і має змогу отримати професійно-технічну освіту на сучасному обладнанні. У підсумку молода людина отримує хорошу роботу, а Інтерпайп – готового кваліфікованого працівника.

Другий маршрут приводить школяра до професії інженера-мехатроніка. Його забезпечують чотири лабораторії мехатроніки в школах та дві лабораторії в Дніпровській політехніці. Фактично діти отримують перші ази професії на шкільних уроках, де працюють на зменшених учбових моделях промислових ліній, далі поглиблюють свої знання у виші, з якого виходять готовими фахівцями.

В Інтерпайпі свідомі того, що не всі діти, яких охопила вибудована ним система технічної освіти, прийдуть працювати на їхнє підприємство. Однак від подальших інвестицій не відмовляються: "Такі проєкти – частина нашої соціальної відповідальності, наші зусилля із розбудови інженерного потенціалу регіону", – заявила директор з комунікацій Інтерпайп Людмила Новак.