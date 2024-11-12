Интерпайп Виктора Пинчука оснащает школы и вузы лабораториями мехатроники

Компания Интерпайп Виктора Пинчука справляется с проблемой дефицита кадров инвестициями в техническое образование региона города Днепр.

Как пишет издание Forbes, такая стратегия является одновременно эффективной и социально ответственной.

"Мы производим сложный машиностроительный продукт, и без инженеров с соответствующим образованием нам не обойтись, – рассказала директор по коммуникациям компании Интерпайп Людмила Новак. – Чтобы обеспечить завод кадрами в будущем, уже сегодня мы стремимся пробудить у детей интерес к техническим профессиям. Показать им, что производство может быть современным и высокотехнологичным".

Совместно с городскими властями Днепра Интерпайп уже выстроил два полных учебных маршрута.

Первый – от школьных уроков до квалифицированных работников на производстве. Для этого реконструировали семь кабинетов труда в школе и мастерскую станков в ПТУ. Молодежь из школы пытается работать на современных станках и имеет возможность получить профессионально-техническое образование на современном оборудовании. В итоге молодой человек получает хорошую работу, а Интерпайп – готового квалифицированного работника.

Второй маршрут приводит школьника к профессии инженера-мехатроника. Его обеспечивают четыре лаборатории мехатроники в школах и две лаборатории в Днепровской политехнике. Фактически дети получают первые азы профессии на школьных уроках, где работают на уменьшенных учебных моделях промышленных линий, далее углубляют свои знания в вузы, из которых получаются готовыми специалистами.

В Интерпайпе осознают, что не все дети, которых охватила выстроенная им система технического образования, придут работать на их предприятие. Однако от дальнейших инвестиций не отказываются: "Такие проекты – часть нашей социальной ответственности, наши усилия по развитию инженерного потенциала региона", – заявила директор по коммуникациям Интерпайп Людмила Новак.