Скорик: Ритуальна фірма "Петро Великий" зробила у залі прощань у Києві магазин, поки родичі загиблих військових стоять в черзі

Приватна ритуальна фірма "Петро Великий" влаштувала свій магазин в одному із залів прощання центрального моргу на вул. Оранжерейній, 9 у місті Києві. Через це родини загиблих воїнів та інші люди змушені простоювати у чергах, а в занедбаній будівлі неможливо зробити ремонт. Про це написав у Facebook військовий-"азовець" Олександр Скорик, який представляє громаду Києва на посаді заступника директора комунального підприємства "Спецкомбінат".

"Будні похоронної мафії. Ситуація навколо моргу на Оранжерейній. "Пьотр Великий" нахабно перетворив залу прощань на магазин для продажу ритуальних товарів та послуг. Фактично один з двох залів прощань працює на прибутки приватної фірми, а в черзі до іншої стоять родичі померлих, загиблих, члени родин військових які приїхали на опізнання тіл. Свій магазин вони розмістили якомога ближче до віконця, де видають свідоцтва про смерть людини. Щоб вбиті горем люди відразу йшли до "Петра Великого", який швидко "накрутить" родині чек на сотні тисяч гривень", — заявив Олександр Скорик.

Він повідомив, що приватна фірма "Петро Великий" уклала договір оренди одного із двох залів прощання аж до 2040 року. Через це у будівлі моргу неможливо зробити ремонт.

"З 90-х років жодного ремонту, окрім косметичного, у морзі не було. Якщо ви приїдете на адресу Оранжерейна, 9, то вже біля входу відчуєте їдкий трупний запах. Цю проблему міг би вирішити ремонт, сучасні системи кондиціонування приміщення, нові холодильні камери тощо. Я знаю не одного мецената, який міг би профінансувати цей проєкт. Але це неможливо зробити, допоки залу для прощань займає ритуальна мафія", — зазначив заступник директора "Спецкомбінату".

За словами Скорика, через бізнес "Петра Великого" змушені страждати багато родин загиблих захисників.

"Особливість саме цього закладу в тому, що сюди привозять тіла людей, коли є підстави вважати, що мала місце насильницька смерть або ДТП. Після початку повномасштабного вторгнення саме сюди почали привозити репатрійовані та неопізнані тіла загиблих захисників. Зневага, цинізм та заробляння грошей на біді — слова, які описують діяльність "Петра Великого".

Раніше захисник "Азовсталі", заступник директора КП "Спецкомбінат" Олександр Скорик повідомив про погрози з боку поховальної фірми "Петр Великий" та її власниці Алли Ландар. Він наголосив, що погрози почалися після того, як міська влада Києва стала наводити лад у сфері ритуальних послуг.