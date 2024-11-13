У Міноборони розповіли, що буде з мобілізацією та бронюванням у 2025

Служба у війську має бути честю, каже Умєров

У середу, 13 листопада, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має продовжувати мобілізацію у 2025 році, аби тримати оборону та виконати цілі та завдання, зазначені у військовій стратегії. Водночас Міноборони готове говорити з бізнесом щодо бронювання працівників.

Про це він сказав на зборах Європейської бізнес асоціації. Цитує його hromadske.

За словами міністра, оборонне відомство надає іншим міністерствам інформацію про те, скільки людей потрібно для того, щоб тримати фронт та формувати резерви.

Також він зазначив, що у міністерстві "почули, що економіка потребує резервування". Він також додав, що Міноборони "завжди буде відкритим" до аргументів бізнесу.

"Ми зі свого боку зарезервували кількість людей, але маємо продовжувати мобілізацію. Тому ми завжди будемо відкриті, щоб працювати з асоціаціями і просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти… Ми вже допомогли зробити резерв, але якщо потрібно ще резервувати – то потрібно прийти й разом поспілкуватися, і ми допоможемо", — сказав глава Міноборони.

Умєров розповів, що Міноборони намагається змінити парадигму, щоб служити в армії було честю. А мобілізація не сприймалася "бусифікацією".

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