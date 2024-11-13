В Одесі ТЦК забрав та відпустив священика "Московського патріархату"

"Телеграфу" прокоментували, чи законно це

В Одесі нібито мобілізували священника Української православної церкви. У монастирі кажуть, що його "забрав ТЦК", але згодом відпустили.

Про мобілізацію священника повідомила настоятелька одеського Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря Серафима Шевчик.

"Цієї ночі отця Віталія Жарикова, нашого монастирського батюшку, забрав ТЦК. Прошу ваших святих молитов за нього", — написала настоятелька монастиря.

За яких обставин нібито мобілізували священника, Серафима Шевчик не повідомила.

"Телеграф" звернувся за коментарем до представника Полтавського ТЦК Романа Істоміна. Він каже, що його могли мобілізувати на загальних засадах. За його словами, відповідно до чинного законодавства призову за мобілізацією підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які рішенням ВЛК були визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими. Жодних винятків для представників жодної релігії чи релігійної конфесії не передбачено.

"Вони можуть стати військовими капеланами чи помічниками капеланів і таким чином виконувати свій військовий обов'язок. Або рішенням командира підрозділу вони в подальшому можуть бути призначені на посади, які не передбачають безпосереднього застосування зброї. Сили оборони це складний механізм, у якому дуже багато найрізноманітніших спеціальностей, тож особи, які декларують свій пацифізм чи за релігійними переконаннями не можуть захищати Батьківщину зі зброєю в руках, можуть самостійно, не очікуючи призову за мобілізацією, знайти собі вакантну посаду, на якій вони могли б бути корисними державі у період повномасштабної російської війни проти України", — каже він.

Додамо, що під час підготовки цього матеріалу в мережі зʼявилась інформація, що Жарикова нібито відпустили. Серафима Шевчик написала, що він незабаром приступить до своїх обов'язків.

"Телеграф" звернувся в Одеський ТЦК за коментарем, чому відпустили священника. За словами, прес-офіцера, його спочатку могли забрати для оновлення даних, а потім відпустити. Втім про мобілізацію його до війська не йшлося.

Зазначимо, що Віталію Жарикову 37 років. Він служить священником у жіночому монастирі з 2014 року.

Раніше "Телеграф" писав, що говорять про примусову мобілізацію у ЗСУ.