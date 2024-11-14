Суд засудив до в’язниці народного депутата України
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Суд засудив до восьми років позбавлення волі нардепа Андрія Одарченка у справі про спробу дати хабар у біткоїнах голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.
Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Його було засуджено заочно, оскільки зараз він не перебуває в країні.
Повний матеріал читайте на сайті "Телеграфа": "Нардепа Верховної Ради засудили до восьми років ув'язнення: що відомо".