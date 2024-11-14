Суд приговорил к тюрьме народного депутата Украины

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы нардепа Андрея Одарченко по делу о попытке дать взятку в биткоинах главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он был осужден заочно, поскольку сейчас он не находится в стране.

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