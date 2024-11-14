Нардепа Верховної Ради засудили до восьми років ув’язнення: що відомо

Суд врахував докази, зібрані під час досудового розслідування детективами НАБУ та прокурорами САП та визнав нардепа винним

Побіжного нардепа Андрія Одарченка заочно засуджено до восьми років позбавлення волі за підкуп голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Найєма.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"14 листопада 2024 року ВАКС оголосив обвинувальний вирок народному депутату України IX скликання, викритого на надання неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.

Згідно з винесеним вироком, нардеп отримав покарання у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки.

Фото: САП

Передісторія

Одарченка звинувачують у спробі підкупу у 2023 році тодішнього голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма біткоїнами. В обмін на це він хотів отримати сприяння отриманню грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету.

18 вересня 2024 року Одарченко не з’явився на судове засідання.

Про причини неявки суду не повідомляли. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суд про місце знаходження їх підзахисного і зазначили відсутність зв’язку з ним.

19 вересня 2024 р. ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук зазначеного народного депутата.

Після оголошення у розшук суд ухвалив ухвалу про здійснення спеціального судового провадження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні поточного року стало відомо, що колишній "Слуга народу" Андрій Одарченко втік до Румунії та попросив там притулку. Через це Вищий антикорупційний суд передав його заставу у розпорядження держави.