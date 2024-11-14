Кому из женщин нужно обновить данные в ТЦК

Представительницы некоторых профессий считаются военнообязанными

В Украине мобилизация женщин остается добровольной. Однако некоторые гражданки обязаны становиться на воинский учет.

Военнообязанные женщины должны были обновить свои военно-учетные данные. Об этом рассказали в районном ТЦК и СП.

По закону "О воинской обязанности и военной службе", на воинский учет должны стать те, кто имеет медицинскую или фармацевтическую специальность.

"Женщины-военнообязанные, в возрасте от 18 до 60 лет, должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов", — говорится в пояснении ТЦК.

Юрист Андрей Корбецкий объясняет, что женщинам необходимо обратиться в военкомат, где для них откроют личное дело, после чего их направят на военно-врачебную комиссию. Во время прохождения ВВК определяется пригодность к военной службе в соответствии с состоянием здоровья и возрастными ограничениями.

"Они должны быть пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Нормы не изменились, но женщины с вышеуказанными специальностями обязаны сделать это без исключения", — отметил юрист.

Напоминаем, что граждане, не вставшие на учет в определенный срок или вообще избегавшие постановки, могут получить штраф. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а именно статье 210 установлен размер наказания. Штрафы колеблются в пределах:

в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.

Кроме того, если военнообязанный сменяет место жительства, он должен сняться с учета в предыдущем территориальном центре комплектования (ТЦК) и стать на учет в новом месте в течение семи дней. Для постановки на учет необходимо лично посетить военкомат.

Ответственность за нарушение закона об обороне и мобилизации – по статье 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизации и мобилизационной подготовке карается:

в мирное время — штрафом от 5,1 до 8,5 тысячи гривен;

в особый период (во время военного положения) — штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф можно получить за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Отсутствие или отказ предъявить военно-учетный документ уполномоченным лицам административное нарушение.